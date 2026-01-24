ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೆ ನಲುಗಿದ ಕೃಷಿ: ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವು ನಂಬಿದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹70–80 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬೆಳೆವಿಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಲಿ
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ವೈದ್ಯ ಟಿಎಸ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
