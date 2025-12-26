ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
uttara kannada
ಕಾರವಾರ | ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ: ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಸಂಗೀತ ಅಲೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರಿಸಿದ ತಮ್ಮದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಕಾರವಾರದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಾಳಿಪಟ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು
Uttara Kannadakaravali utsav

