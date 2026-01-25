ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ರಾಮನ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ: ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌; ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 4:01 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 4:01 IST
Kota Srinivas Poojary

