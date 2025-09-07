ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ‘ದೇಸಿ ಭತ್ತಗಳ ತಳಿ’ಗೆ ರೈತನೇ ರಕ್ಷಕ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗ:261 ಬಗೆಯ ಭತ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Farming

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT