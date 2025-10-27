ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಗಣೇಶಪಾಲ್ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ: ಮುಗಿದದ್ದು ಶೇ 30ರಷ್ಟು!

ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:42 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:42 IST
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೇತುವೆ ಬಳಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ
ಪ್ರವೀಣ ಹೆಗಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
