ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಗೋಕರ್ಣ: ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗೋಕರ್ಣದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ.  
ಗೋಕರ್ಣದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಬ್ರಹ್ಮರಥ.  
Uttara KannadaRathotgsava
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT