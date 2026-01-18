ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಹಳಿಯಾಳ | ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ರದ್ದತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 6:56 IST
ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಡವರು ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ
ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ ಶಾಸಕ
NaregaUttarakannadaHaliyal

