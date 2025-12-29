ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಹವ್ಯಕರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಿ: ಶಿವರಾಮ ಹೆಬ್ಬಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:26 IST
ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ
ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಕೆಕ್ಕಾರ ಅಖಿಲ ಹವ್ಯಕ ಮಹಾಸಭಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ
