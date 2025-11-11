ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜೊಯಿಡಾ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:08 IST
ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಜೊಯಿಡಾ ಘಟಕದವರು ಕಿರವತ್ತಿಯಿಂದ ಜೊಯಿಡಾದವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿದರು
