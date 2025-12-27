ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹ: ‘ನಕಲಿ ಪಾಸ್’ ಹಾವಳಿ

ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ರಫ್ತಾರ್: ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಓಡಿದರು.
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಓಡಿದರು.
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಲಾದೇವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದವರು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಲಾದೇವಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಡರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದವರು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT