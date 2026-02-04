ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ ಮಹಾ ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

105 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 3ರಷ್ಟೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶ: ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಧಿಕ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:16 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:16 IST
ಮಹಾ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖರು ಸಾರ್ವನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎತ್ತರ ಮಿತಿ ಎಫ್‌ಎಆರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
ನೌಫಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕೆಡಿಎ ಪ್ರಭಾರ ಆಯುಕ್ತ
