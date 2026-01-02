ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿ, ಬೆಳಗಿದ ಕಂದೀಲು

ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಜನಸಾಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:38 IST
ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ದಿಲೀಪ ರೇವಣಕರ್
ಮುಂಡಗೋಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವ ಸಂದೇಶ ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದ ಯುವಕ
