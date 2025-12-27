ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ಕೋಟೆಕೆರೆ: ‘ವಿಹಾರ ತಾಣ’ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಅನುಮೋದನೆ

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:22 IST
ಕೋಟೆಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅನುದಾನ ಸಾಲದು. ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಗರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
lakeUttara Kannada

