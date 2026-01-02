ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಕಾರವಾರ: ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಮದ್ಯದ ಹೊಳೆ’

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 1.02 ಲಕ್ಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ:ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:46 IST
Venugopala K.
