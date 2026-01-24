ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತದ ಪೆಟ್ಟು: ಅಡಿಕೆ ನಂತರದ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು

ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 8:10 IST
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡ ಹುಲೇಕಲ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗಾರ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಿತೇ ಹೊರತು ಹೂವು ಕಚ್ಚಲು ಅವಕಾಶವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ
Agriculture

