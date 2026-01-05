ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಶಿರಸಿ| ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಜತೆ ಪರಧರ್ಮವನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಿ: ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಶ್ರೀ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:31 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:31 IST
ತನಗೆ ತಾನು ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸದಾ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರಘುನಂದನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರವಾಹ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ
ಜ.11ರಂದು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನದಿ ತಿರುವು ವಿರೋಧಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು
ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ
