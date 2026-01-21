ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಶಿರಸಿ-ಸಿದ್ದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 6:10 IST
ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಭೀಮಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನಪರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಜನರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
