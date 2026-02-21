ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಎಂಡೊಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತರ ಆರೈಕೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ:ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:30 IST
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಬಾಧಿತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯ್ಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಕೊಡ್‌ವೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ
ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಪರಿಣಾಮ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಗನಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಆತನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ರತ್ನಾ ಮೊಗೇರ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ
EndosulfanUttarakannada

