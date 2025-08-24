ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ವಿಮೆ

ಹವಾಮಾನಾಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50 ಸಾವಿರ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:45 IST
ಬೆಳೆವಿಮೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಹಿತಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
– ಗಣೇಶ ಹೆಗಡೆ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
Uttara Kannada

