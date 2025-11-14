ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ | ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆ: 8 ಸಹಕಾರ ರತ್ನಗಳು-ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
‘ಸಹಕಾರ ರತ್ನ’ ಪುರಸ್ಕೃತರು
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಗೋಸಲ ಭರಮಪ್ಪ ಬಿ.ಜಿ.ತಿರುಮಲ ಗೌಳಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಶರಣಪ್ಪ ಹಲಬನೂರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಎನ್.ಧನಂಜಯ ಆರ್.ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಯು.ವೆಂಕಟೇಶ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ‘ಸಹಕಾರ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು.
