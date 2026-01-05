ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹9.79 ಕೋಟಿ!

ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿಯಿಂದ ₹19.21 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು
ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 0:40 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 0:40 IST
