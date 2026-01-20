ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ–ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಡೆಗಣನೆ ಸಲ್ಲ; ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ

ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ: ಅರ್ಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ–ಡಿ.ಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 2:43 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಕುರಿತಂತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
vijayanagara

