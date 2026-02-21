ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ: ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:02 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:02 IST
ಹಂಪಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಹಂಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ದೂರ ಅಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
