ಹೊಸಪೇಟೆ | ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಗಳಿಸಿಕೊಡುವ ಆಮಿಷ: ₹44.56 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong>: ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹44.56 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಎ.ಆರೋಗ್ಯದಾಸ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ 2026ರ ಜನವರಿ 1ರ ನಡುವೆ ಈ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಂಚಕರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಜಾಹ್ನವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಇಂಕ್ರೆಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪುಸಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಸ್ ವಂಚಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ 12 ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲೀಗ ₹1.49 ಕೋಟಿ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿದ್ದು, ₹15.46 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ನಾಲ್ಕೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೂ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸಂಶಯಗೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯದಾಸ್ ಆಡಿಟರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಕಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನಾನು ಈ ವಂಚಕರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ₹44.56 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯದಾಸ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>