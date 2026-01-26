ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸಪೇಟೆ | ವಿಜಯ ಕಲ್ಯಾಣ’ದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ: ಶಿವಾನಂದ ಜಾಮದಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 6:24 IST
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಂದೇ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ
ಶಿವಾನಂದ ಜಾಮದಾರ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ  ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಂದ ಜಾಮದಾರ
