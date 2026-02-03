ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಮೈಲಾರದತ್ತ ಭಕ್ತರ ದಂಡು

ಕಾರಣಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಳೆ: ಮೇಳೈಸಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:48 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವೆ
ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಏಣಿಗಿ ಬಸಾಪುರ
vijayanagaraHoovina Hadagali

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT