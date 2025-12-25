ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾಲವಿ ಜಲಾಶಯ | ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧ: ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ಕಾಮಗಾರಿ

ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗಾರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು
ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾಲವಿ ರೈತ
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್‍ನಿಂದ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ಗೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ರೋಲರ್ಸ್ ಬರುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವುದು ತಡವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಗೇಟ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ
ಹುಲಿರಾಜ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
vijayanagaraDam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT