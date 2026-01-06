ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸಪೇಟೆ | ತಿಂಗಳೊಳಗೆ 1 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ನೀರು: ಶಾಸಕ ಗವಿಯಪ್ಪ ಭರವಸೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:03 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:03 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್‌.ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ನೂತನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು  –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
vijayanagaraHospeteSomanna

