<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong> (): 'ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ 32 ಮತ್ತು 33ನೇ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ' ಎಂದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸದ್ಯ ನಂ. 1, 4, 11, 17, 24, 26, 27 ಮತ್ತು 28ನೇ ಗೇಟ್ಗಳ (ಒಟ್ಟು 8) ಗೇಟ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 23 ಗೇಟ್ಗಳ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಗದಗ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗೇಟ್ ರಚನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಳೆಯ 15 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 5 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>