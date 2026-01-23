ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಬಿ ಗ್ರಾಮ್ ಜಿ; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ

ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 1:58 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 1:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆಯುವಾಗ ಹೊರಟ ಪದ ಹೇ ರಾಮ್. ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ನರೇಗಾಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ರಾಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ತನ್ನಿ ಹಳೆಯದ್ದನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಡಿ
ಸಿರಾಜ್ ಶೇಖ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
CongressPoliticsMGNAREGA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT