ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ: ಏಕಾಏಕಿ ಒಳಹರಿವು

<p><strong>ಆಲಮಟ್ಟಿ:</strong> ಯಾವುದೇ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ಏಕಾಏಕಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿಂಭಾಗದ 6 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಲಾಶಯದ 22ನೇ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು ಬುಧವಾರ ಏಕಾಏಕಿ ಶೂನ್ಯ ಕ್ಯುಸೆಕ್ನಿಂದ 7671 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 0.66 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಗುರುವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮೇ 19ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವು ನ. 16 ರಂದು ನಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಳಹರಿವು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಮಾರು 2 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನೀರು ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಂದಾಜು 0.6 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರಾವರಿ, ಮತ್ತಿತರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 10, 889 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ 95.89 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಇದೆ. </p>.<p>ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಬಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರವೂ ಒಳಹರಿವು ಬರಲಿದೆ, ಆದರೆ ಜಲಾಶಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿ. ಬಸವರಾಜ ಹೇಳಿದರು.</p>