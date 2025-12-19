ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ: ಚಿಗುರೊಡೆದ ದಶಕಗಳ ಕನಸು

ಆಲಮಟ್ಟಿ - ಕುಷ್ಟಗಿ ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಡಿಪಿಆರ್, ಆಲಮಟ್ಟಿ-ಯಾದಗಿರಿ ನೂತನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಟೆಂಡರ್
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೋಳೇಕರ
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:31 IST
ಈ ಎರಡು ನೂತನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಈ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ
ಭರತರಾಜ ದೇಸಾಯಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಲಮಟ್ಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ 
Vijayapura

