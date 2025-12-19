ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ: ಬೋಪಣ್ಣ–ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಚೆಂದದ ಆಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ಜೋಡಿಯು ರಸದೌತಣ ನೀಡಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಹೀರೊ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಟೆನಿಸ್ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು. </p><p>ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಲೀಗ್ (ಡಬ್ಲ್ಯುಟಿಎಲ್) ಟೂರ್ನಿಯ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಹನ್ ಮತ್ತು ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅವರು 6–3ರಿಂದ ಡೆನಿಸ್ ಶಪೊವಲೋವ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಯೂಕಿ ಭಾಂಬ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. </p><p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡಗಿನ ಆಟಗಾರ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ ಅವರು ಮ್ಯಾಗ್ದಾ ಲಿನೆಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 6–3ರಿಂದ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಯೂಕಿ ಬಾಂಭ್ರಿ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾ ರೇವತಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. </p><p>ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲಿನಾ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ 6–2ರಿಂದ ಫಾಲ್ಕನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ಡಾ ಲಿನೆಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈಗಲ್ಸ್ನ ಪೌಲಾ ಬಡೋಸಾ 6–1ರಿಂದ ಕೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾರ್ತಾ ಕಾಸ್ತ್ಯೂಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿದರು.</p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್ 7–6ರಿಂದ ಕೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಿತ್ ನಗಾಲ್–ಗೇಲ್ ಮಾನ್ಫಿಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಯು ಕೈಟ್ಸ್ನ ನಿಕ್ ಕಿರ್ಗಿಯೋಸ್–ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಿಸಿತು. </p><p>ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಮೆಡ್ವೆಡೇವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>