ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
vijayapura
ಯತ್ನಾಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಭೂ ಅಕ್ರಮ: ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:50 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 3:50 IST
ಯತ್ನಾಳ ವರ್ತನೆ ಹುಚ್ಚಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮುಖಂಡರಾದ ಪರಶುರಾಮ ರಜಪೂತ ರಾಘು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನಂದು ಗಡಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಶೀಘ್ರ ಹೊರಬರಲಿದ್ದಾರೆ
ಅಪ್ಪು ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ 
VijayapuraBasangouda Patil Yatnal

