ಶಿಶುಗಳ ಅದಲು-ಬದಲು ಪ್ರಕರಣ: ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

<p><strong>ಸೋಲಾಪುರ</strong>: ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳ ಅದಲು-ಬದಲು ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ತಿರಾಣಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸವವಾದ ಶಿಶುವಿನ ಅದಲು- ಬದಲು ಕುರಿತು ಬಂಧುಗಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ದಿನದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಶು ಬದಲಾವಣೆ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೀನ್ ಡಾ. ಋತ್ವಿಕ್ ಜಯ್ಕರ್ ಅವರು 'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>ತನಿಖೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಂಧುಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>