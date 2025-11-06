ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಚುರುಕು

ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ: ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 21.75 ಲಕ್ಷ ಪುಟಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ
ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:08 IST
ಭೂ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ಲೋಗೋ.
