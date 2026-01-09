ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ| ಹಳೆ ಮನೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೊರತೆ: ಉತಾರೆಗಾಗಿ ಜನರ ಅಲೆದಾಟ

ಅಮರನಾಥ ಹಿರೇಮಠ
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 2:34 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 2:34 IST
ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳ ಇ-ಸ್ವತ್ತು(ಖಾತಾ) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಅಪ್ರೋಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪಟೇಲ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ
