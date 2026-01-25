ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ತಾಳಿಕೋಟೆ| ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಚಾಲಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ: ಜಾಧವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:00 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 6:00 IST
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಲಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಸಾರಿಗೆ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಚಾಲಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು
