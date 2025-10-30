ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಶಾಸಕರೇ, ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ?: ಬಿ.ಎಂ. ಕೊಕರೆ

ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಂ.ಕೊಕರೆ ತರಾಟೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:53 IST
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹಿತ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ
ಬಿ.ಎಂ. ಕೊಕರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕಿಸಾನ್‌ ಸಂಘ
Vijayapura

