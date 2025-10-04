ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೊಡ್ಡು ಹೊಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:54 IST
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೌಗೋಳಿಕ ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ತೆರೆದ ವಾಚನಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವದು.
Vijayapura

