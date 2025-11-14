ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಐನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಚನ ವಾಚನ: ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬಾಲ‌ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿತಿ ಶಿರಶ್ಯಾಡ

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:29 IST
ದಿತಿ ಶಿರಶ್ಯಾಡ
ಮಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಬಸವನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕೆಂಬುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ‌ ಆಸೆ
ಹನುಮಂತ, ಶಿರಶ್ಯಾ ದಿತಿ ತಂದೆ
VijayapuraGuinness World Record

