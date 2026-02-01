ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ| ಜ್ಞಾನಾರಾಧನೆಯ ದೇಶ ಭಾರತ: ಚಿಂತಕ ರಘುನಂದನ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:21 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥಗಳು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಹೂವುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಮರಸ ಎಂಬ ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ವಭಾವ ಎಂಬ ಹಾರ ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ
ರಘುನಂದನ್‌, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಚಿಂತಕ
program

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT