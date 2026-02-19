ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ | ಯುಕೆಪಿ ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂಬ: ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಜಪ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:27 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:27 IST
ಆಲಮಟ್ಟಿಯ ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಯ ಇನ್ನೊವಾ ಕಾರು ಬುಲೆರೊ ಜೀಪ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು  ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರು
VijayapuraAlmatti

