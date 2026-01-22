ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ವಿಜಯಪುರ: ವ್ಯಾಪಾರಿ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ‘ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌’ ಪಂಗನಾಮ

ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್‌; ದೂರುದಾರರಿಗೆ ₹1.32 ಕೋಟಿ ವಾಪಸ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:01 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:01 IST
ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಜನ ಯಾವಾವ ರೀತಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗದೇ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಪುರ
VijayapuraCrime

