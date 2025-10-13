ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 22,496 ಹೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಹಾನಿ

ದರ ಕುಸಿತ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೆ ನಲುಗಿದ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರು
ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಗತಿಯಲಿದ್ದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬೆಳೆಹಾನಿ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ‌ ತಂದರೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಹಿರಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ
