ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕನೇರಿ ಶ್ರೀ ವರ್ಚ್ಯುವಲ್‌ ಆಶೀರ್ವಚನ

ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:30 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:30 IST
VijayapuraReligious Program

