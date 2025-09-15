ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು | ಶಾಶ್ವತ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಿಸಿ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈವೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು‌ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
VijayapuraShivanadapatil

