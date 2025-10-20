ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಇಂಡಿ: ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು

ಎ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:09 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:09 IST
ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸತೀಶ ಸಜ್ಜನ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಬಂಥನಾಳ
VijayapuraEnvironmental Activist

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

