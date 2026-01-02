ಗಬಸಾವಳಗಿ: ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಂತೆ ಮೇಳ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಸಂತೆ ಮೇಳ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ತಿಂಡಿ– ತಿನುಸುಗಳು, ಕರಕುಶಲ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಿದ್ದು ಜಂಬಗಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ಮಲಾ ಕೋಳಕೂರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಆರ್ಪಿ-ಇಪಿ ಮುಮತಾಜ ಮುಲ್ಲಾ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೇವಮ್ಮ ಬಿರಾದಾರ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಆಲಮೇಲ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಖಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>