ಕೊಳವೆಬಾವಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದ ನೀರು

ತಿಕೋಟಾ: ಬಬಲೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಈರಪ್ಪ ಯಕ್ಕುಂಡಿರವರು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸುವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿದೆ.

ಸತತ ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಕುಖ್ಯಾತಿಯಾದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯುವಾಗ ನೀರು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿದೆ.

Welcome to the New Vijayapura. Majority of the district is now Drought Free. Some projects are nearing completion.

Vijayapura is the new “Punjab”.

The leadership of Sh @siddaramaiah has changed the district in entirety. pic.twitter.com/QB1vLfJkFI

— M B Patil (@MBPatil) April 16, 2021